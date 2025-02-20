https://news.day.az/society/1731569.html В Баку раскрыт факт продажи медвежьего мяса - ВИДЕО В Баку продается продукция, изготовленная из мяса медведя, зайца и оленя. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана во время внеплановой проверки обнаружили в одном из магазинов Наримановского района столицы консервы, с содержанием мяса медведя, зайца и оленя.
В Баку раскрыт факт продажи медвежьего мяса - ВИДЕО
В Баку продается продукция, изготовленная из мяса медведя, зайца и оленя.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана во время внеплановой проверки обнаружили в одном из магазинов Наримановского района столицы консервы с содержанием мяса медведя, зайца и оленя.
Владелец магазина, увидев сотрудников агентства, закрыл торговую точку и покинул территорию.
Подробнее - в видеорепортаже:
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