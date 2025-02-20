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В Баку раскрыт факт продажи медвежьего мяса - ВИДЕО

В Баку продается продукция, изготовленная из мяса медведя, зайца и оленя. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана во время внеплановой проверки обнаружили в одном из магазинов Наримановского района столицы консервы, с содержанием мяса медведя, зайца и оленя.