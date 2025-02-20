В Баку раскрыт факт продажи медвежьего мяса

В Баку продается продукция, изготовленная из мяса медведя, зайца и оленя.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана во время внеплановой проверки обнаружили в одном из магазинов Наримановского района столицы консервы с содержанием мяса медведя, зайца и оленя.

Владелец магазина, увидев сотрудников агентства, закрыл торговую точку и покинул территорию.

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