https://news.day.az/society/1732759.html Загадочная смерть семейной пары в Баку В одном из домов поселка Сабунчи, расположенного в одноименном районе Баку, обнаружены тела супругов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, погибшими оказались 45-летний Эмиль Гасымов и его 48-летняя жена Саудат Исметова. Обстоятельства их смерти пока остаются неясными.
Загадочная смерть семейной пары в Баку
В одном из домов поселка Сабунчи, расположенного в одноименном районе Баку, обнаружены тела супругов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, погибшими оказались 45-летний Эмиль Гасымов и его 48-летняя жена Саудат Исметова. Обстоятельства их смерти пока остаются неясными.
В настоящее время проводится расследование для выяснения всех деталей произошедшего.
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