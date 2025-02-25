Загадочная смерть семейной пары в Баку

В одном из домов поселка Сабунчи, расположенного в одноименном районе Баку, обнаружены тела супругов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, погибшими оказались 45-летний Эмиль Гасымов и его 48-летняя жена Саудат Исметова. Обстоятельства их смерти пока остаются неясными.

В настоящее время проводится расследование для выяснения всех деталей произошедшего.