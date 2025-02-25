Будет ли завтра снег?

Обнародован прогноз погоды на 26 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером местами возможен мокрый снег. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха

Ночью 0-3° мороза

Днем 1-3° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм.рт.ст. до 768 мм.рт.ст.

Относительная влажность ночью и днем 65-75 %.

Ночью и утром на некоторых дорогах гололед.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром, начиная с горных территорий, местами пройдут осадки, ожидается снег. В отдельных местах снег может усилиться. Местами туман, западный ветер усилится.

Температура воздуха

Ночью 1-6° мороза

Днем 3-7° тепла

В горах ночью 8-13° мороза

В высокогорье 18-23° мороза

Днем 3-8° мороза.

На дорогах гололед.