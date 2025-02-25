Будет ли завтра снег? - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Обнародован прогноз погоды на 26 февраля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером местами возможен мокрый снег. Умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха
Ночью 0-3° мороза
Днем 1-3° тепла.
Атмосферное давление повысится с 762 мм.рт.ст. до 768 мм.рт.ст.
Относительная влажность ночью и днем 65-75 %.
Ночью и утром на некоторых дорогах гололед.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром, начиная с горных территорий, местами пройдут осадки, ожидается снег. В отдельных местах снег может усилиться. Местами туман, западный ветер усилится.
Температура воздуха
Ночью 1-6° мороза
Днем 3-7° тепла
В горах ночью 8-13° мороза
В высокогорье 18-23° мороза
Днем 3-8° мороза.
На дорогах гололед.
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