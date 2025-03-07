https://news.day.az/society/1735120.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0. Как передает Day.Az, об этом сообщило Бюро исследований землетрясений. Сообщается, что природное явление произошло в 08:22 по местному времени на глубине 44 км.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Бюро исследований землетрясений.
Сообщается, что природное явление произошло в 08:22 по местному времени на глубине 44 км.
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