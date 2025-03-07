В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Бюро исследований землетрясений.

Сообщается, что природное явление произошло в 08:22 по местному времени на глубине 44 км.