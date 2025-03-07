https://news.day.az/society/1735125.html Пожар на открытой местности в Уджаре - ВИДЕО В селе Тезе Шильян Уджарского района вспыхнул пожар на открытой территории. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны из Кюрдамирского и Уджарского районов.
Пожар на открытой местности в Уджаре - ВИДЕО
В селе Тезе Шильян Уджарского района вспыхнул пожар на открытой территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны из Кюрдамирского и Уджарского районов.
Несмотря на сильный ветер, благодаря слаженным действиям спасателей удалось быстро локализовать и ликвидировать возгорание кустарников и камыша, не позволив огню распространиться на объекты инфраструктуры, включая линии коммуникаций.
Площадь, охваченная пламенем, составила 15 гектаров, однако прилегающая территория была надежно защищена от возможного ущерба.
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