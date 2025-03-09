Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 10 марта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 9-13° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 8-13° тепла.