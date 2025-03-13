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Какой будет погода в Баку завтра? - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды на 14 марта. О погоде в Баку и на Абшеронском полуострове Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Умеренный юго-восточный ветер.