https://news.day.az/society/1736764.html Какой будет погода в Баку завтра? - ПРОГНОЗ Обнародован прогноз погоды на 14 марта. О погоде в Баку и на Абшеронском полуострове Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Умеренный юго-восточный ветер.
Какой будет погода в Баку завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 14 марта.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление опустится 765 мм рт.ст. до 762 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 60-65%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный.
Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре