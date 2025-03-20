https://news.day.az/society/1738817.html Жуткое ДТП в Ордубаде: пострадали 4 члена семьи В Ордубадском районе произошла авария, в которой пострадала семья. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в селе Десте. Автомобиль марки "Hyundai", потеряв управление, съехал с дороги и перевернулся.
Жуткое ДТП в Ордубаде: пострадали 4 члена семьи
В Ордубадском районе произошла авария, в которой пострадала семья.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в селе Десте.
Автомобиль марки "Hyundai", потеряв управление, съехал с дороги и перевернулся. В результате происшествия пострадали четыре члена семьи из села Гошадизе: 36-летний Турал Тагиев, его жена Эсмер Тагиева и их 9-летние дети Вугар и Сяма Тагиевы. Все пострадавшие госпитализированы в Нахчыванскую республиканскую больницу в тяжелом состоянии.
На место аварии прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и полиции.
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