Жуткое ДТП в Ордубаде: пострадали 4 члена семьи

В Ордубадском районе произошла авария, в которой пострадала семья.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в селе Десте.

Автомобиль марки "Hyundai", потеряв управление, съехал с дороги и перевернулся. В результате происшествия пострадали четыре члена семьи из села Гошадизе: 36-летний Турал Тагиев, его жена Эсмер Тагиева и их 9-летние дети Вугар и Сяма Тагиевы. Все пострадавшие госпитализированы в Нахчыванскую республиканскую больницу в тяжелом состоянии.

На место аварии прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и полиции.