Драка в офисе карго-компании в Баку

В Баку сотрудники полиции задержали и допросили мужчину, подозреваемого в нападении на офис карго-компании в Насиминском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, 19 марта в полицию обратился гражданин Ф.Алашрафзаде, заявив, что подвергся физическому насилию со стороны неизвестного лица.

В результате оперативных мероприятий правоохранители установили личность предполагаемого нарушителя и доставили его в отделение для дачи показаний. В настоящее время ведётся следственная проверка, по итогам которой будет принято правовое решение в отношении подозреваемого.

Инцидент произошел 19 марта около 19:00 в офисе одной из карго-компаний Баку. Конфликт вспыхнул из-за отказа клиента оплатить услугу через мобильное приложение, как того требовали сотрудники фирмы. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние, в ходе которого один из работников компании получил перелом носа.