https://news.day.az/society/1739672.html В Азербайджане найдены 14 пропавших без вести людей В Азербайджане сотрудники полиции обнаружили 14 человек, числившихся пропавшими без вести, и передали их в соответствующие органы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 24 марта в ходе оперативных мероприятий удалось установить местонахождение разыскиваемых и передать их в компетентные структуры.
В Азербайджане найдены 14 пропавших без вести людей
В Азербайджане сотрудники полиции обнаружили 14 человек, числившихся пропавшими без вести, и передали их в соответствующие органы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 24 марта в ходе оперативных мероприятий удалось установить местонахождение разыскиваемых и передать их в компетентные структуры.
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