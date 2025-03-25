В Азербайджане найдены 14 пропавших без вести людей

В Азербайджане сотрудники полиции обнаружили 14 человек, числившихся пропавшими без вести, и передали их в соответствующие органы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 24 марта в ходе оперативных мероприятий удалось установить местонахождение разыскиваемых и передать их в компетентные структуры.