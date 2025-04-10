В Азербайджане продолжают красть деньги с банковских карт

Продолжаются кибератаки и хищение средств с банковских карт.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве напомнили гражданам о необходимости блокировки любых звонков и сообщений, связанных с банковскими картами и поступающих из-за рубежа, не отвечать на эти звонки и не переходить по фейковым ссылкам: "В противном случае ваши денежные средства на карте будут похищены".

Сообщается, что 9 апреля у отдельных граждан с банковских карт с использованием различных киберметодов были похищены денежные средства в следующих суммах: 12850, 8211, 8210, 4466, 2000, 1200, 700, 300, 300, 261, 260, 260, 175, 143, 85, 83 маната (всего 39504 манатов), а также 595 долларов США.