Какой будет погода в Баку в понедельник?

Обнародован прогноз погоды на 28 апреля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ожидается переменная облачность, временами небо будет затянуто тучами. Осадков в основном не предвидится, однако в ночь на 28 апреля и вечером местами возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 12-14°C, днём - 14-17°C. Атмосферное давление поднимется с 761 до 770 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 70-80% ночью до 60-65% днём.

В ряде районов страны ожидаются кратковременные осадки, местами возможны грозы. В отдельных населённых пунктах пройдут ливни, возможен град, а в высокогорных районах осадки могут перейти в мокрый снег. Местами прогнозируется туман. Западный ветер будет умеренным, но в некоторых местах усилится.

Температура воздуха в регионах ночью составит 10-14°C, днём - 15-20°C. В горах температура опустится до 5-7°C ночью и поднимется до 7-9°C днём.