В Азербайджане резко потеплеет

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, но преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az, вечером возможны дожди, а ночью на 4 мая местами ожидаются кратковременные ливни и грозы. Ветер юго-западный, умеренный, с усилениями днем.

Температура ночью составит 12-15°C, днем - 17-22°C. Атмосферное давление - 760 мм рт. ст. Влажность воздуха ночью будет 70-80%, а днем - 55-65%.

В регионах страны ожидаются переменные осадки с грозами, местами ливни, град и мокрый снег в высокогорьях. В отдельных районах возможен туман, а западный ветер будет местами усиливаться.

Температура воздуха ночью в регионах составит 9-13°C, днем - 19-24°C. В горных районах ночью температура будет варьироваться от 2 до 7°C, а днем - от 7 до 12°C.