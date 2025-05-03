В Азербайджане будет дождливая погода

Обнародован прогноз погоды на 4 мая.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, но в ночь с 3 на 4 мая и вечером местами ожидаются дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, вечером местами на полуострове возможны непродолжительные ливни и грозы. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем ослабнет.

Температура воздуха составит ночью 12-15° тепла, днем - 17-22° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-80%, днем - 55-65%.

В некоторых районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ожидаются переменные осадки, грозы. Местами осадки будут интенсивными, выпадет град, в высокогорье - мокрый снег. В некоторых районах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем - 19-24° тепла, в горах ночью 3-7° тепла, днем - 7-12° тепла.