Завтра температура воздуха прогреется до 29 градусов

Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала прогноз на 8 мая.

Как передает Day.Az, завтра в Баку и на территории Абшерона ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется.

Ветер юго-западного направления, умеренный.

Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18°С, днём потеплеет до +23...+28°С. Атмосферное давление - около 758 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-80%, днём 55-60%.

По большей части регионов ожидается сухая погода, однако в дневные часы в отдельных северных и западных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, местами - сильные ливни и град. В некоторых местах возможен туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +19°С, днём - от +24 до +29°С. В горных районах ночью ожидается +5...+10°С, днём - +15...+20°С.