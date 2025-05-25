Прогноз погоды на завтра

Обнародована информация о погодных условиях, ожидаемых завтра в Азербайджане.

Как передает Day.Az, по данным Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, погода в Баку и на Абшеронском полуострове 26 мая ожидается переменно-облачной, в основном без осадков.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19°C, днем ​​23-28°C. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 50-60%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в течение дня в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Ночью и утром в некоторых горных районах местами будет наблюдаться туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°С, днем ​​26-31°С, в горах ночью 5-10°С, днем ​​15-20°С.