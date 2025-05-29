Обнародован прогноз погоды на завтра

30 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра днем в некоторых частях полуострова возможны кратковременные небольшие дожди с грозами. Вечером северо-восточный ветер сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью 18-21, днем - 28-33 градуса тепла. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 50-55, днем - 30-35 проц.

В регионах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Однако ночью и утром в некоторых горных местностях возможны кратковременные дожди ливневого характера, грозы, град, туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью 16-20, днем - 29-33, в горах ночью 8-13, днем - 17-22 градуса тепла.