Какой будет погода в Баку в среду?

4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в ночь с 3 на 4 июня и в утренние часы в некоторых местах возможны дожди с грозами. Периодически усиливающийся северо-западный ветер к вечеру ослабеет.

Температура воздуха ночью 17-20, днем - 23-27 градусов тепла. Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-75, днем - 45-50 проц.

В регионах Азербайджана местами и временами ожидаются дожди ливневого характера, грозы. В отдельных местах осадки будут интенсивными и сильными, возможен град, в высокогорье - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 14-18, днем - 22-27, в горах ночью 5-10, днем - 10-15 градусов тепла.