На Азербайджан надвигается 35-градусная жара

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако днём в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-22° тепла, днём - 27-32° тепла. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65 %, днём - 45-50 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможны ливни, град, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днём - 30-35° тепла; в горах ночью 8-13° тепла, днём - 15-20° тепла.