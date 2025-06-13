В Ханкенди проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра

В городе Ханкенди проходит очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заседании принимают участие представители соответствующих государственных структур, представленных в Рабочей группе, специальных представительств Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, Шушинском, Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Агдеринском, Ходжалинском районах и городе Ханкенди, а также служб восстановления, строительства и управления.