Прогноз погоды на 9 июля

9 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако утром и вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 28-33 градуса тепла.

Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-70%, днем - 40-45%.

В горных районах Азербайджана днем возможны ливни с грозами, град, на остальной территории страны осадков в основном не ожидается, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 5-10, днем - 18-23 градуса выше нуля.