Завтра в Баку ожидается до 40 градусов

Обнародован прогноз погоды на 13 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть северо-западный ветер, который днём сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит +21...+26°, днём - +35...+38°, местами до +40°. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 70-80 %, днём - 40-45 %.

В районах Азербайджана в основном ожидается жаркая погода. Днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +21...+26°, днём - +35...+39°, местами до +41°, в горах ночью +13...+18°, днём +23...+28°.