Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 18 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днём - 33-37° тепла. Атмосферное давление 753 мм рт.ст., Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днём - 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные проливные дожди, грозы и град. Временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-26° тепла, днём - 36-41° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днём 27-32° тепла.