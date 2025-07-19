https://news.day.az/society/1768737.html Какой будет погода в Баку завтра? Обнародован прогноз погоды на завтра. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днём - 35-38° тепла.
Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародован прогноз погоды на завтра.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днём - 35-38° тепла. Атмосферное давление составит 753 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 65-75%, днём - 35-45%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днём - 36-41° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днём 28-33° тепла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре