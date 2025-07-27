Прогноз погоды на 28 июля

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ожидается умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-26° тепла, днём 32-37° тепла. Атмосферное давление понизится с 755 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - ночью 70-80 %, днём 45-55 %.

В районах Азербайджана в основном также ожидается сухая погода. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, гроза и выпадение града. Ночью и утром в горных районах местами туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днём 34-38° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днём 20-25° тепла.