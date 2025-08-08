Прогноз погоды на 9 августа

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-27° тепла, днём 32-36° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 759 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-75 %, днём 40-45 %.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днём 33-38° тепла. В горах ночью 15-20° тепла, днём 23-28°тепла.