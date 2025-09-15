Пойдет ли завтра дождь?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером кратковременные дожди. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-19° тепла, днем - 20-24° тепла.

В районах Азербайджана погода преимущественно без осадков, однако днём в некоторых местах ожидаются местами кратковременные дожди и грозы. В основном в горных и предгорных районах осадки будут кратковременными ливневыми, возможен град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18°, днём 19-24°, в горах ночью 2-7°, днём 7-12° тепла.