Прогноз погоды на вторник

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на вторник, 23 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможны небольшие кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - 20-24 градуса тепла. Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха: ночью - 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных местностях возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Местами прогнозируется туман. Ветер - умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 20-25, в горах: ночью - 0-4, днем - 5-9 градусов тепла.