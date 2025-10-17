В Баку ожидается морось

Обнародован прогноз погоды на 18 октября.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако в ночь на 18 октября и утром местами ожидается небольшая морось, северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16 градусов тепла, днем 19-22 градуса тепла. Атмосферное давление опустится с 769 мм.рт.ст. до 766 мм.рт.ст, относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 55-60%

В районах Азербайджана местами ожидается переменный дождь, грозы, в отдельных местах кратковременные ливни, град, к вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16 градусов тепла, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночь. 0-5 градуса тепла, днем 5-9 градусов тепла.