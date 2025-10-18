Какой будет погода в воскресенье?

19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, в основном без осадков, умеренный юго-западный ветер.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью в столице и на Абшероне составит 13-16, днем - 19-23 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 70-80%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, местами - туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 20-24, в горах ночью - 0-4, днем - 5-10 градусов тепла.