Сабина Алиева направила письмо омбудсмену Монтенегро о защите прав задержанных граждан Азербайджана

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева направила письмо омбудсмену Монтенегро Синише Бжековичу в связи с задержанием ряда граждан Азербайджана в Подгорице.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Омбудсмен обратилась с просьбой взять этот вопрос под контроль и обеспечить защиту прав граждан Азербайджана, находящихся под стражей, в соответствии с национальным законодательством Монтенегрои международными обязательствами в сфере прав человека.

Омбудсмен подчеркнула важность обеспечения права задержанных на презумпцию невиновности, доступ к юридической помощи и использование переводчика.

Сабина Алиева также подчеркнула важность предотвращения любой дискриминации, языка вражды и враждебных отношений по этническому, национальному или религиозному признаку в соответствии с принципами равенства и недискриминации, закрепленными в международных документах.