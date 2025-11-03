https://news.day.az/society/1792744.html

Какой будет погода во вторник? - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды на 4 ноября. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, в течение дня переменный дождь, в отдельных местах полуострова ожидается ливень. Ветер юго-восточный.