Какой будет погода во вторник? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 4 ноября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, в течение дня переменный дождь, в отдельных местах полуострова ожидается ливень.
Ветер юго-восточный.
Температура воздуха ночью составит 9-13 градусов тепла, днем 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление опустится с 772 мм.рт.ст до 769 мм.рт.ст. Относительная влажность составит 75-85%.
В районах Азербайджана местами ожидается дождь, в отдельных местах ливень, грозы, возможен град. Вечером в западных районах осадки постепенно прекратятся. Местами временами туман. Умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем 17-21 градус тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре