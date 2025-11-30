Прогноз погоды на 1 декабря

Обнародован прогноз погоды в стране на 1 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами кратковременные дожди. Юго-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 14-17 градусов тепла. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 80-85%, днем - 70-75%.

В районах Азербайджана, начиная с западных районов, местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах прогнозируется кратковременное усиление осадков, в горной местности возможен снег. Местами ожидается кратковременный туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 3-8, днем 12-15 градусов тепла. В горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.