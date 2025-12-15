https://news.day.az/society/1802484.html На этих территориях Азербайджана пойдет снег - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Обнародован прогноз погоды на завтра. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ночью и утром в некоторых частях возможны дожди. Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 3-5°, днём 6-9°.
На этих территориях Азербайджана пойдет снег - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Обнародован прогноз погоды на завтра.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ночью и утром в некоторых частях возможны дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 3-5°, днём 6-9°. Атмосферное давление упадет с 767 мм рт.ст. до 763 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами проливные дожди, в горных районах - снег. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 1-4°, днем - 7-10°; в горах ночью -3-8° мороза, днем 2-6°.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре