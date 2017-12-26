Медвежата устроили переполох в Габале - ВИДЕО

26 декабря 2017 21:15

Несущихся по автомобильной дороге медвежат удалось заснять на видеокамеру телефона жителю Габалы Талеху Ибрагимову.

Как передает Day.Az  со ссылкой на Sputnik Азербайджан, автор видеосъемки, несколько дней назад, примерно в два часа ночи, проезжал на своем автомобиле по улице Ази Асланова, когда на дороге вдруг неожиданно появились двое медвежат.

Удивленный водитель, недолго думая, решил поехать за ними. Но, видимо, испугавшись яркого света фар движущихся навстречу автомобилей, медвежата неожиданно завернули на соседнюю улицу. Там им удалось забежать в один из приусадебных участков.

В свою очередь, хозяин дома, во дворе которого неожиданно появились маленькие хищники, рассказал Sputnik, что они метались из стороны в сторону, а потом убежали.

Медвежата направились в сторону протекающей неподалеку реки Демирапаран, а оттуда побежали в горы.

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