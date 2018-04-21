Депутат Кнессета: Баку стал популярным туристическим направлением у израильтян
Азербайджано-израильские отношения сегодня находятся на очень высоком уровне, однако необходимо продвигаться вперед в таких перспективных сферах, как туризм, сказал Trend депутат Кнессета Константин (Йоэль) Развозов, передает Day.Az.
"Мы уже на протяжении длительного времени наблюдаем, что между странами положительные, дружественные отношения, и я очень надеюсь, что они такими и останутся. Сегодня в Израиле названия "Азербайджан" и "Баку" на слуху. Турпоток из Израиля по сравнению с предыдущим годом вырос на 40 процентов, и мы ожидаем еще большего прироста. Ждём ещё и туристов из Азербайджана в Израиль", - сказал Развозов.
Израильский политик коснулся также и темы взаимодействия в сфере спорта.
"В этом году в Израиле и Азербайджане пройдут чемпионат Европы и чемпионат мира по дзюдо, а это один из наиболее популярных видов спорта в обеих странах. В мероприятиях будут участвовать сборные двух стран. Было бы полезно обмениваться делегациями и в других видах спорта с учётом различных климатических и инфраструктурных моментов, так как спорт и культура очень помогают развитию двусторонних отношений", - сказал Развозов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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