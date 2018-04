Турецкий болельщик арендовал кран ради просмотра футбольного матча

Во втором дивизионе чемпионата Турции по футболу произошел необычный случай. Болельщик команды "Денизлиспор", получивший годичную дисквалификацию на посещение домашнего стадиона клуба, не захотел оставаться без футбола в исполнении своей любимой команды и нашел неординарный выход из сложившейся ситуации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В матче 33 тура "Денизлиспор" на своем поле принимал "Газиантепспор", а болельщик ради просмотра футбола арендовал кран и поддерживал свой клуб со своего индивидуального места. При этом мужчина таким образом не нарушил запрета на посещение футбольных матчей, потому что фактически не находился на самом стадионе.

A Denizlispor supporter, who got a 1-year stadium ban rented a crane and watched the match from outside the stadium. pic.twitter.com/QuaVCzJgEj