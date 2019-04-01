Защитник амстердамского "Аякса" Нуссер Мазрауи ударил ногой игрока ПСВ (Эйндховен) Хосе Анхеля Тасенде во время матча чемпионата Нидерландов. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте ESPN UK.

На 55-й минуте марокканский футболист, пытаясь перехватить мяч, влетел ногой в голову соперника. Удар пришелся в лицо. Тасенде упал на газон и смог подняться с помощью других футболистов. Судья Бьорн Куйперс сначала показал Мазрауи желтую карточку, однако после просмотра видеоповтора удалил игрока, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Оставшись в меньшинстве, "Аякс" все равно сумел победить - 3:1.

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