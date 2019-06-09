https://news.day.az/sport/1127310.html Моуринью может возглавить пятикратных чемпионов мира
Моуринью может возглавить пятикратных чемпионов мира
Португалец Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации A Bola, Бразильская конфедерация футбола предложит специалисту контракт, если национальная команда не добьется успеха на Кубке Америки.
Отмечается, что Моуринью проявляет интерес к работе в клубе, но в сборной Бразилии намерены переубедить тренера.
Нынешним наставником пятикратных чемпионов мира является Тите.
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