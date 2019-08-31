https://news.day.az/sport/1152042.html Надаль спас ребенка от толпы фанатов на US Open - ВИДЕО
Надаль спас ребенка от толпы фанатов на US Open - ВИДЕО
Испанский теннисист Рафаэль Надаль во время турнира Открытого чемпионата США (US Open) спас маленького мальчика, которого едва не задавила толпа фанатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ребенок подошел к ограждению спортивного сектора с целью взять автограф у своего кумира, однако сзади продолжала напирать толпа.
Надаль заметил происходящее, подошел к ограде и выхватил мальчика из скопления людей, подняв на руки.
"Рафаэль, ты спас моего сына. Он теперь восхищается тобой. Отныне ты его герой! Спасибо! Удачи на US Open!", - написал позже отец мальчика в Twitter.
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