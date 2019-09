Подготовка к Чемпионату мира была тяжелой, сказала в пятницу Trend японская гимнастка Кахо Минагава после своего выступления в финале индивидуального многоборья 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"Чемпионат мира - очень важные соревнования, поэтому нужно было собраться. Сегодняшнее выступление прошло волнующе, больших ошибок допущено не было, я боролась до конца", - сказала спортсменка.

Кахо Минагава, которая участвует в соревнованиях, организованных в Баку не первый раз, подчеркнула, что ей всегда приятно выступать в зале Национальной арены гимнастики.

"В Баку огромный зал Арены гимнастики, хорошее освещение, прекрасные болельщики - здесь всегда приятно выступать", - добавила она.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

