Стадион имени Тофига Бахрамова в числе европейских арен, принявших наибольшее число игр

Составлен список стадионов, принявших наибольшее число игр с участием сборных стран-членов УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на аzerisport.az, в таблицу включены 85 арен, принявших не менее 40 матчей основных сборных.

В список включен и Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, на котором провела большинство своих игр сборная Азербайджана. На главной арене нашей страны проведены 54 встречи на уровне сборных, она делит 65-е место в таблице со стадионом "Толон Паллокента", расположенным в столице Финляндии Хельсинки.

Возглавляет список "Телла Паркен", находящийся в столице Дании Копенгагене, на котором на сегодняшний день проведено 335 игр на уровне сборных.

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова на 9-м месте среди арен бывшего СССР. Этот список возглавляет московский стадион "Лужники" (123 игры, 20-е место в общем списке).