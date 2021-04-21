«Милан» покинул Суперлигу

"Милан" выступил с официальным заявлением по поводу выхода из Суперлиги.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

"Мы приняли приглашение в проект Суперлиги с честным намерением дать болельщикам футбол высочайшего качества и действовали в лучших интересах клуба и его фанатов. Изменения всегда непросто принять, но эволюция необходима для прогресса, а структура европейского футбола менялась на протяжении десятилетий.

- Однако болельщики ясно выразили свою позицию и сомнения по поводу Суперлиги, а "Милан" обязан прислушиваться к голосам тех, кто любит этот чудесный вид спорта. Мы продолжим трудиться изо всех сил над развитием надежной футбольной модели" , - говорится в заявлении.

Напомним, ранее из числа участников Суперлиги вышли все английские клубы, а затем "Интер" и мадридский "Атлетико". В настоящий момент формально в турнире участвуют "Реал", "Барселона" и "Ювентус".