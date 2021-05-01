Азербайджанская гимнастка вышла в финал чемпионата Европы в Сочи

Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова вышла в финал чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступив в полуфинале индивидуальной программы по прыжкам на батуте в ходе третьего дня чемпионата Европы, Магсудова получила от судей 52.835 балла, заняв восьмую позицию.

Финальные соревнования состоятся завтра, в заключительный день чемпионата Европы.

Отметим, что сегодня в полуфинале индивидуальной программы прыжков на батуте среди юниоров выступил азербайджанский гимнаст Гусейн Аббасов, который за упражнение получил 52.235 балла.

Наряду с этим, Гусейн Аббасов в паре с Магсудом Магсудовым вышел в финал чемпионата в программе синхронных прыжков на батуте среди юниоров.

Также завтра в финальных соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке выступит азербайджанский гимнаст Михаил Малкин.

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи проходит с 29 апреля по 2 мая 2021 года. В нем принимают участие спортсмены из 23 стран мира.