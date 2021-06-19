В УЕФА потребовали от футболистов не трогать бутылки на пресс-конференциях

В УЕФА потребовали от футболистов не трогать бутылки спонсоров на официальных пресс-конференциях, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем с Венгрией просто отодвинул от себя две бутылки газированного напитка, являющегося спонсором Евро-2020. УЕФА решил не наказывать игрока, однако вскоре лидер сборной Франции Поль Погба и вовсе убрал под стол бутылку со спонсорским пивом. Позже полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли, который был признан лучшим игроком матча против Швейцарии (3:0), на пресс-конференции отодвинул в сторону бутылки Coca-Cola и поставил перед собой воду.

Как заявил сегодня директор УЕФА по организации мероприятий Мартин Каллен, до сведения футболистов и тренеров всех команд на Евро-2020 уже доведено, что трогать бутылки не нужно.

"Это важно, потому что доходы спонсоров важны для турнира и для европейского футбола", - сказал Каллен.