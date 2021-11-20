Чемпионат мира в Баку: российский гимнаст занял первое место в прыжках на двойном мини-батуте

Российский спортсмен Василий Макарский занял первое место на 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе прыжков на двойном мини-батуте среди мужчин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Результат гимнаста составил 77.400 балла.

На втором месте Диого Кабрал (Португалия, 75.100 балла), третье место занял Рубен Падилья (США, 74.900 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку разыгрываются 15 комплектов наград.