Аэробная гимнастика на Исламиаде: пять медалей азербайджанских спортсменов

В турецком городе Конья состоялась церемония награждения победителей и призеров в соревнованиях по аэробной гимнастике V Игр исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Азербайджан на соревнованиях представили члены сборной по аэробной гимнастке - Владимир Долматов, Медина Мустафаева и Хошгедем Гулиева.

В целом на соревнованиях сборная Азербайджана завоевала пять наград - два "золота" и три "серебра".

Владимир Долматов завоевал "золото" в индивидуальной программе среди мужчин; Медина Мустафаева - "серебро" в индивидуальной программе среди женщин; Долматов и Мустафаева в составе смешанной - "золото"; трио, в состав которого вошли Хошгедем Гулиева, Медина Мустафаева и Владимир Долматов, завоевало "серебро".

Наряду с этим команда Азербайджана по аэробной гимнастике стала серебряным призером Исламиады в командном зачете.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.