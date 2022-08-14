Месси назвал главного претендента на получение «Золотого мяча»

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, который не попал в список претендентов на получение "Золотого мяча", выразил уверенность в том, что приз получит форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на Gazeta.ru.

"Думаю, в этом году ни у кого не будет никаких сомнений. Карим Бензема провел невероятный сезон", - цитирует Месси издание Football Espana.

Французский журнал France Football 12 августа опубликовал в соцсети расширенный список игроков, претендующих на "Золотой мяч" - приз, который традиционно получает лучший футболист в мире.

В него вошли 30 человек. Месси впервые с 2005 года не был включен в шорт-лист. Он является семикратным обладателем "Золотого мяча" и лауреатом 2021 года.

Имя обладателя "Золотого мяча" будет названо 17 октября.

Напомним, Месси стал игроком "ПСЖ" в 2021 году. В минувшем сезоне клуб стал победителем французской Лиги 1. Месси принял участие в 34 матчах в составе столичной команды, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач.

Бензема в прошедшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Испании, а также Суперкубка Европы.