Азербайджан узнал соперников на отборе ЕВРО-2024

Сегодня во Франкфурте (Германия) прошла жеребьевка квалификации на ЕВРО-2024 по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сборная Азербайджана выступит в группе F с командами Бельгии, Австрии, Швеции и Эстонии.

Отметим, что перед жеребьевкой команды были определены в шесть корзин, в соответствии с общим рейтингом Лиги наций сезона 2022/23.

Сборная Азербайджана вошла в четвертую корзину.

Составы остальных групп:

Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Группа В: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн

Отметим, что в Германии находятся главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи и генсек АФФА Сархан Гаджиев.

Отборочный турнир стартует в 23 марта 2023 года.