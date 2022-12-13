Роналду решил остаться в сборной Португалии

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду не будет завершать выступления в сборной Португалии после вылета в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает Correio da Manhã, 37-летний форвард хочет принять участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии.

Отмечается, что будущее экс-форварда "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" в национальной команде зависит во многом от Фернанду Сантуша, который близок к уходу с поста главного тренера сборной Португалии.

Сам Роналду понимает, что провел мировой чемпионат слабо из-за того, что находится не в лучшей форме.